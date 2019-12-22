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Германский профсоюз бортпроводников пригрозил Lufthansa забастовками после Рождества

В авиакомпании надеются на то, что удастся договориться по вопросу увеличения зарплаты и улучшения условий труда для примерно 22 тыс. бортпроводников

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Германский профсоюз бортпроводников UFO пригрозил авиакомпании Lufthansa забастовками после Рождества, если переговоры об условиях труда зайдут в тупик. Об этом заявил в воскресенье заместитель руководителя организации Даниэль Флор в видеообращении, опубликованном на сайте UFO.

Профсоюз и Lufthansa в воскресенье предприняли попытку договориться по вопросу увеличения зарплаты и улучшения условий труда для бортпроводников с помощью посредников. "Это [сделать] не удалось. Попытка провалилась", - констатировал Флор, не уточнив причины, по которым стороны не смогли прийти к соглашению.

Профсоюз грозит призвать сотрудников авиакомпании к стачкам после Рождества, что привело бы к транспортному коллапсу в Германии, учитывая число отдыхающих на рождественские праздники. "С этого момента в любое время возможно объявление о забастовке", - отметил Флор.

В Lufthansa заявили, что по-прежнему надеются на то, что удастся прийти к решению для примерно 22 тыс. бортпроводников.

В ноябре из-за акции протеста, к которой призвал UFO, были отменены около 1,5 тыс. рейсов. Стачка затронула около 200 тыс. пассажиров.

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Германия
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