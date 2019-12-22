{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спасатели нашли живыми четырех жителей Москвы, потерявшихся в Гурьевских пещерах под Тулой

Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в УМВД по региону

ТАСС, 22 декабря. Спасатели нашли живыми четырех жителей Москвы, которые 21 декабря отправились в закрытые для посещения Гурьевские каменоломни в Веневском районе Тульской области и пропали. К поискам пришлось привлекать полицию, МЧС и спелеологов, сообщили ТАСС в воскресенье в УМВД по региону.

"Информация о том, что в Гурьевских пещерах, возможно, пропали четыре человека - два мужчины и две женщины - поступила сегодня в оперативные службы Москвы от супруги одного из пропавших мужчин. Информацию об этом передали нам, были организованы поиски с привлечением сотрудников МЧС, а также специалистов-спелеологов. По предварительным данным, пропавшие вошли в пещеры накануне около 15 часов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пропавшие вышли навстречу поисковой группе, их жизни и здоровью ничего не угрожает. "Нашли живыми, без травм", - добавили в полиции.

Гурьевские каменоломни действовали в период XV-XVI веков, в них добывали известняк. Вход в пещеру в целях безопасности завалили в 1946 году, но в начале 1970-х годов туристы вновь его открыли. Официальные экскурсии по каменоломням не проводятся.

Теги
РоссияТульская область
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
Главную новогоднюю елку в Кремле нарядят лучшими игрушками, собранными за 20 лет
Всего для украшения будет использовано более тысячи игрушек и более километра гирлянд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС