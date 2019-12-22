Спасатели нашли живыми четырех жителей Москвы, потерявшихся в Гурьевских пещерах под Тулой

ТАСС, 22 декабря. Спасатели нашли живыми четырех жителей Москвы, которые 21 декабря отправились в закрытые для посещения Гурьевские каменоломни в Веневском районе Тульской области и пропали. К поискам пришлось привлекать полицию, МЧС и спелеологов, сообщили ТАСС в воскресенье в УМВД по региону.

"Информация о том, что в Гурьевских пещерах, возможно, пропали четыре человека - два мужчины и две женщины - поступила сегодня в оперативные службы Москвы от супруги одного из пропавших мужчин. Информацию об этом передали нам, были организованы поиски с привлечением сотрудников МЧС, а также специалистов-спелеологов. По предварительным данным, пропавшие вошли в пещеры накануне около 15 часов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пропавшие вышли навстречу поисковой группе, их жизни и здоровью ничего не угрожает. "Нашли живыми, без травм", - добавили в полиции.

Гурьевские каменоломни действовали в период XV-XVI веков, в них добывали известняк. Вход в пещеру в целях безопасности завалили в 1946 году, но в начале 1970-х годов туристы вновь его открыли. Официальные экскурсии по каменоломням не проводятся.