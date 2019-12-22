Израиль зажигает огни в честь праздника света Хануки

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильтяне начали в воскресенье отмечать Хануку с церемонии зажжения первой свечи на ханукии - ханукальной миноре. По всему Израилю на главных площадях городов, в синагогах, домах и квартирах с заходом солнца на девятисвечных лампадах зажглись первые огни. В Тель-Авиве такая церемония прошла на площади возле исторического здания первого израильского театра "Габима", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сотни людей собрались на площади перед театром, многие из них привели детей, чтобы те увидели церемонию. "Для нас этот праздник [Ханука] - семейная традиция, мой отец приводил меня на Хануку на зажжение первой свечи, а теперь он имеет возможность быть здесь со своими внуками. Надеюсь, и они со своими внуками будут отмечать этот праздник, символизирующий стойкость и свет Израиля", - сказал корреспонденту ТАСС житель Тель-Авива Ицхак Леви.

Ханука в этом году началась с заката солнца в воскресенье с наступлением 25-го дня месяца кислев по еврейскому календарю, где дни считаются от заката до заката в соответствии с Торой, в которой сказано "и был вечер, и было утро, день один". Главный обычай этого праздника - ежевечернее зажигание свечей. В первый день зажигается одна свеча, во второй - две и так далее, пока в последний вечер (в этом году выпадает на 30 декабря) не загораются все восемь. Еще одна свеча называется "помощник", и все свечи зажигают именно от нее.

Традиции праздника

Подсвечник на девять свечей - ханукию - ставят на подоконник или у входной двери на видное место в знак верности иудаизму. Свечи в Хануку зажигают в память о чуде при освящении Второго храма в Иерусалиме после победы Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Святость праздника происходит от духовного аспекта этой победы, поскольку иудеи называли эллинов идолопоклонниками. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника - меноры, - было осквернено врагами, евреи же нашли лишь один кувшин чистого оливкового масла, которого должно было хватить на сутки, но огонь горел восемь дней до тех пор, пока храм не был вновь освящен.

Еще одной традицией Хануки является поедание сладких пончиков. По оценкам СМИ, в дни праздника кондитерские в Израиле испекут более 20 млн пончиков, которые на иврите называются "суфгания". Они начинены карамелью, шоколадом, вареньем из бананов, апельсинов, смородины и клубники. Иудеи готовят в эти дни кроме "суфгании" также "латкес" - жаренные на оливковом масле оладьи.

Ханука связана также с такими обычаями, как одаривание детей игрушками или деньгами ("дмей-ханука") или игра в волчок ("дрейдл"). Ханукальный волчок имеет четыре грани, на каждой из которых помещена первая буква каждого из еврейских слов фразы "Чудо великое было здесь". В школах на Хануку наступают каникулы, но взрослые продолжают работать как обычно.