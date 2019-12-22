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Новый год и Рождество - 2020

Главную новогоднюю елку в Кремле нарядят лучшими игрушками, собранными за 20 лет

Всего для украшения будет использовано более тысячи игрушек и более километра гирлянд

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя елка России, которая установлена на Соборной площади Кремля, в понедельник будет полностью готова к праздникам.

"Поскольку в этом году детский праздник Всероссийской елки в Кремле пройдет уже в 20-й раз, решено было нарядить главную елку игрушками из коллекций, которые использовались все эти годы", - рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. По ее словам, этот набор будет дополнен и новыми украшениями, созданными ребятами из национальной сборной WorldSkills. Они в понедельник придут на Соборную площадь, чтобы помочь специалистам Управления делами президента РФ завершить наряд ели.

Всего будет использовано более тысячи игрушек - шаров, колокольчиков, всевозможных фигурок - и более километра гирлянд. Само же 90-летнее дерево приехало в Кремль из Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. Высота ели - 25 м, размах нижних ветвей 6 м.

Крылова отметила, что, по традиции, водить хоровод у главной елки соберутся и гости всероссийского праздника, который назначен на 25 декабря в Государственном кремлевском дворце. На него приглашены более 5,5 тыс. детей из всех федеральных округов Российской Федерации, а также из Республик Абхазия и Южная Осетия. Для них подготовлен музыкальный спектакль "Письмо Деду Морозу" и интересная и познавательная программа, рассчитанная на несколько дней пребывания в Москве. "На память о празднике у ребят останутся не только теплые воспоминания, но и подарки - сладости от лучших отечественных производителей", - сказала Крылова.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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