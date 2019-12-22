Турфирмы Камчатки в 2020 году откроют туры по Севморпути в Мурманск

ТАСС, 23 декабря. Туроператоры Камчатского края в 2020 году планируют запустить туристические экспедиции по Северному морскому пути по новым маршрутам, в том числе в Красноярский и Архангельский края, а также Мурманскую область. Об этом в интервью ТАСС сообщила зампредседателя правительства Камчатского края Марина Суббота.

"Сегодня камчатские туроператоры единственные на Дальнем Востоке организуют круизные программы экспедиционного характера по Северному морскому пути. На 2020 год разработаны арктические программы с посещением Командорских островов, побережья Камчатки, Чукотки, а также Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей. Для этого будут использованы иностранные и российские суда ледового класса", - сказала она.

Она отметила, что стоимость круизов сейчас остается довольно высокой, но, несмотря на это, места раскупаются за много месяцев. За самый длительный (месячный) тур, по данным на сайтах турфирм, можно отдать от $20 тыс. до $34 тыс. в зависимости уровня комфорта. Особенный интерес проявляют граждане Германии и США. Эти туры осуществляются в теплое время года с расчетом на то, что специальные круизные суда ледового класса будут передвигаться без сопровождения ледокола.

По словам замглавы правительства, поток туристов в регион с каждым годом растет, поэтому власти придают развитию этой сферы большое значение. "У нас постоянно растет турпоток, строится новый аэропорт, уже отстроен морской вокзал, что позволило в текущем году принять 20 круизных судов. Число прибывших на них пассажиров также выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, только иностранцев среди них было около 20 тысяч", - отметила она.

На Восточном экономическом форуме в 2019 году губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал четырехстороннее соглашение с Приморьем, Сахалином и Чукоткой о едином маршруте круизных судов, который уже называют восточным кольцом России. Концепция маршрута Pasific Russia разработана и презентована на круизном форуме в Республике Корее, а также на туристических выставках в Сингапуре и Японии. Достигнуты договоренности с Японией и Республикой Кореей о заходе туда круизных судов в будущем году.