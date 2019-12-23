Более 600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, который в среду первым пройдет по Крымскому мосту, сообщили журналистам в инфоцентре "Крымский мост".
Поезд из Петербурга отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится поезд из Москвы в Симферополь, время в пути - 33 часа.
Как отмечается в сообщении, среди пассажиров Людмила и Юрий Песочниковы - проводник и начальник поезда №7 по маршруту Петербург - Севастополь, который курсировал с 1959 года через территорию Украины до 2014 года. "Теперь они - пассажиры, которые в числе первых едут по возрожденному маршруту в Крым на именном составе "Таврия", - добавили в инфоцентре.
Железнодорожное пассажирское сообщение между Петербургом и Севастополем началось почти 145 лет назад. Оно прерывалось из-за революции и Великой Отечественной войны. В 1950 году Севастополь принял первый послевоенный поезд из Ленинграда.