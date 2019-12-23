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Более 600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту

Время в пути поезда №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь составит 43,5 часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, который в среду первым пройдет по Крымскому мосту, сообщили журналистам в инфоцентре "Крымский мост".

Поезд из Петербурга отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится поезд из Москвы в Симферополь, время в пути - 33 часа.

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Как отмечается в сообщении, среди пассажиров Людмила и Юрий Песочниковы - проводник и начальник поезда №7 по маршруту Петербург - Севастополь, который курсировал с 1959 года через территорию Украины до 2014 года. "Теперь они - пассажиры, которые в числе первых едут по возрожденному маршруту в Крым на именном составе "Таврия", - добавили в инфоцентре.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Петербургом и Севастополем началось почти 145 лет назад. Оно прерывалось из-за революции и Великой Отечественной войны. В 1950 году Севастополь принял первый послевоенный поезд из Ленинграда.

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РоссияКрым
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