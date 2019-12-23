Режим нон-стоп и 10 тыс. часов шторма. Как строили Крымский мост

Работа велась круглосуточно в две смены и не останавливалась даже в непогоду

ТАСС, 23 декабря. Строители Крымского моста столкнулись со сложностями, которые изначально казались практически непреодолимыми - сильными штормами, сложными грунтами, необходимостью круглосуточной работы даже в тяжелых погодных условиях. Несмотря на все трудности, поставленная задача решена: мост построен в срок, и в понедельник будет открыта его вторая, железнодорожная часть. 18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность самого длинного моста в России и Европе, который соединяет Керченский и Таманский полуострова. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится поезд из Москвы в Симферополь, время в пути - 33 часа. Как отмечают сами участники "стройки века" в комментариях для прессы, справиться с трудностями удалось благодаря сплоченности коллектива, непредсказуемым решениям и мужеству строителей. Тысячи часов шторма На протяжении всего строительства работа велась круглосуточно в две смены и не останавливалась ни на минуту, даже в непогоду. За это время метеостанции зафиксировали в Керченском проливе в сумме 10 тыс. часов шторма, а специалисты отмечают, что иногда из-за погодных условий уже наполовину сделанную работу приходилось начинать заново. "Ветра достигали 20 метров в секунду, чем были затруднены работы с грузоподъемной техникой, это вносило свои корректировки. Мы зашли [на строительство моста] зимой - шторма часто, и шторма мешали работать", - сказал журналистам замдиректора мостоотряда №81 (Воронеж) Константин Быханов. Светлана Боханова - директор НИИ диагностики, который осуществляет контроль качества строительства мостовых сооружений - вспоминает, что из-за силы ветра иногда было страшно даже подходить к сваям. Все элементы моста, будь то свая, опора или пролет, принимались только после детальной проверки - и диагностику элементов проводили при любой погоде.

"Испытания качества были привязаны не к времени суток, а именно к объемам работ. В шторм стройку не останавливали, и если кран успевал набросить на металлическую сваю молот, проводили испытания независимо от ветра. Мы привыкли, что море, Крым - это солнце, отпуск, лето, тепло, мы не ожидали, что здесь совершенно другие условия. Основное воздействие - это ветер и волны в акватории, с которыми приходилось бороться и придумывать дополнительные конструкции", - сказала она журналистам. В инфоцентре "Крымский мост" отмечают, что за четыре года пришлось выполнять и такие работы, которые в России раньше никто не делал - например, в 2017 году огромные арки моста, собранные на берегу, перевезли на специальной плавсистеме и подняли на опоры домкратами. "Мы находимся на границе двух морей, и надо было создать такую обстановку, чтобы по всем параметрам гидрометеорологическим можно было осуществить сплав. Естественно, плавсистема имела ограничения по балльности [волнения] моря, по силе ветра, по погодным условиям другого плана. Здесь же имеют место течения морские. Поэтому разработка этой операции явилась уникальным процессом", - отметил гендиректор компании "СГМ-Мост" Александр Островский. Подготовка к строительству Как отметили в инфоцентре, снизить зависимость от метеоусловий удалось благодаря тому, что в 2015 году, перед началом строительства, были возведены рабочие мосты и технологические площадки. "Год практически проводили подготовительные мероприятия, потом началась основная стройка", - отметил Леонид Рыженькин - заместитель гендиректора компании "Стройгазмонтаж", выступавшей генеральным подрядчиком. Возглавляющий "СГМ-Мост" Островский добавил, что все руководители круглосуточно были на связи, чтобы вовремя подключиться к решению возникающих вопросов. "Выключение телефона у руководителя любого ранга стройки было оценено как побег со стройки. Поэтому никто не выключал телефоны в круглосуточном режиме. И звонки были как днем, так и ночью", - уточнил он. Островский признался журналистам, что "где-то в глубине души не верили, что в такие сроки можно завершить [строительство]". Справиться с такой "громаднейшей стройкой" получилось благодаря тому, что изначально удалось собрать высококвалифицированную команду и сплотить многотысячный коллектив.

Один из этапов строительства Крымского моста © Инфоцентр «Крымский мост»