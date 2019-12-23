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В Якутске студенты, школьники и работники отстранены от занятий и работы из-за кори

Количество заболевших корью в городе составило 40 человек

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Студенты, школьники и работники образования и социальных организаций в Якутске временно отстранены от занятий и работы в связи с постановлением главного государственного санитарного врача по республике из-за угрозы распространения кори. Об этом сообщил в понедельник заместитель начальника отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации управления Роспотребнадзора по Якутии Георгий Игнатьев на еженедельной планерке в мэрии Якутска с главой города Сарданой Авксентьевой.

Общее количество заболевших корью в городе составило 40 человек, в том числе десять детей до 17 лет. Сообщается, что всего число контактных лиц в очагах кори составляет более 7,7 тыс. человек. Из них привиты ранее более 6,3 тыс. человек.

"Руководителям детских образовательных организаций, в том числе дополнительного образования, независимо от форм собственности в городе Якутске и в городском округе Жатай [постановлено] временно отстранить от посещений занятий детей. Руководителям средних и высших специальных учебных заведений учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории Якутска, - временно отстранить от посещений занятий студентов, от работы - сотрудников образовательных организаций, не имеющих прививок против кори. Руководителям социальных организаций с круглосуточным пребыванием людей - временно отстранить от работы сотрудников согласно национальному календарю прививок", - сообщил Игнатьев.

Помимо этого, представитель управления Роспотребнадзора по Якутии отметил, что дети, не имеющие прививок против кори, на новогодние мероприятия допущены не будут. Будет ограничено количество взрослых и опекунов, допущенных присутствовать на праздниках.

Как сообщил представитель управления Роспотребнадзора по Якутии, закупленные 14,5 тыс. доз вакцины Минздравом Якутии доставлены, работают 52 прививочные бригады. "На вечер воскресенья в ходе подчищающей иммунизации против кори всего привито более 5,1 тыс. человек, в том числе более 3,2 тыс. детей. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - отметил Игнатьев.

Корь - чрезвычайно заразное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Болезнь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в отдельных случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.

 

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