На вокзале Севастополя обновили систему безопасности перед запуском поездов

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Проведена колоссальная работа по обеспечению транспортной безопасности. Определены зоны: перевозочный сектор, зона свободного доступа, и проведено ограждение территорий. Учитывая, что пассажиров станет больше, мы, чтобы не создавать давку, вынесли пункт досмотра, который ранее находился в холле вокзала, в отдельный павильон, где оборудованы три входа в том числе один для маломобильных групп населения", - рассказала начальник вокзала.

Альзоба отметила, что из-за установки ограждений пришлось полностью поменять систему навигации, так как логистика перемещения пассажиров сильно изменилась. Также на вокзале заменили пожарную сигнализацию.

Она добавила, что к приему поездов с материка на вокзале сделали ремонт: обновили отделку внутренних помещений, фасад здания, элементы кровли и другое, отреставрировали оконные блоки и заменели двери. Благоустроили прилегающую территорию.

"Кроме того, у нас проведена сеть беспроводного интернета, которой смогут пользоваться пассажиры", - уточнила Альзоба.

По ее словам, также пришлось расширить штат: нанять несколько билетных кассиров, уборщиков и диктора. Теперь на вокзале работает 38 человек. "Наш коллектив очень дружный, любит свою работу и своей энергетикой создает атмосферу вокзала", - подчеркнула собеседница.

Запуск поездов в Крым

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправляется 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.