Прокуратура внесла представление главе Хабаровского края из-за компании "Азия лес"

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление главе Хабаровского края Сергею Фургалу из-за предприятия "Азия лес", которое не реализовало заявленный в качестве приоритетного проект по созданию деревоперерабатывающего предприятия и незаконно вырубило лес на 9 млрд рублей. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Александр Филатов, выступая на Третьем открытом форуме прокуратуры, посвященном вопросам исполнения законодательства об охране лесов.

"Наиболее существенные нарушения допущены при контроле за ходом реализации проекта [предприятия] "Азия лес" по созданию производства в поселке Березовый. Губернатору Хабаровского края [Сергею Фургалу] внесено представление", - сказал Филатов. Представление Генпрокуратурой также вынесено министру промышленности и торговли России, добавил Филатов.

Он уточнил, что предприятие "Азия лес" не запустило до 2016 года в эксплуатацию проект, который должен был быть реализован в статусе приоритетного. Этот статус предполагает льготы для предприятий. Правительство Хабаровского края при этом направило в Министерство промышленности и торговли РФ, в ведении которого находятся такие проекты, недостоверную информацию об устранении нарушений предприятием и не приняло мер по исключению проекта из перечня приоритетных проектов.

Компания "Азия лес" незаконно вырубила почти 600 тыс. кубических метров древесины. Она должна была создать завод по выпуску 330 тыс. кубометров пиломатериалов в год, однако не сделала этого, введя только заявленный ей завод по производству топливных гранул в 2016 году. Производство продукции лесопиления было налажено компанией на мощностях другого предприятия. Проект исключили из перечня приоритетных в 2019 году.

Бывший глава компании "Азия лес" Александр Пудовкин является фигурантом дела о махинациях в лесной отрасли. Фигурантом этого же дела стал бывший заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий Шихалев, в 2013-2018 годах курировавший лесную отрасль в регионе. По данным следствия, лесопромышленник незаконно получил из федерального бюджета субсидии в размере свыше 1 млрд рублей, а также незаконно вырубил лес на сумму более 9 млрд рублей.

Пудовкин и Шихалев арестованы в марте. По этому же делу был арестован бывший чиновник из Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин. По версии следствия, в 2016-2019 годах он получил от руководителя "Азия леса" через счета организации и через посредника взятку на общую сумму более 78 млн рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения компанией субсидий по линии Минпромторга России.