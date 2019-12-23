В Мурманской области объявили 31 декабря выходным для работников бюджетной сферы

МУРМАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение об установлении в этом году выходного дня 31 декабря для работников бюджетной сферы, сообщил он в понедельник на оперативном совещании в региональном правительстве.

"Я подписал распоряжение о том, что 31 декабря для работников бюджетной сферы будет выходным", - сказал глава региона.

Согласно этому же постановлению суббота, 28 декабря, стала рабочим днем. Как отметил губернатор, такое решение он принял с учетом общественного мнения. Чибис также рекомендовал сделать 31 декабря выходным на предприятиях и в муниципалитетах области.

Томский губернатор Сергей Жвачкин первым перенес рабочий день в администрации региона с 31 на 28 декабря "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых лежит основная тяжесть подготовки к новогодним праздникам". Инициатива Жвачкина вызвала общественный резонанс - за ним 31 декабря 2019 года выходным днем объявили власти нескольких регионов РФ.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря отметил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года. Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября.