Роспотребнадзор передал ДР Конго две мобильных лаборатории для борьбы с Эболой

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Две мобильные лаборатории переданы Роспотребнадзором Демократической Республике Конго для борьбы с эпидемией лихорадки Эбола, сообщила в понедельник руководитель ведомства Анна Попова на церемонии передачи.

"Роспотребнадзором сегодня при поддержке правительства РФ осуществляется поставка двух мобильных лабораторий, расходных материалов, диагностических препаратов и средств индивидуальной защиты. На следующий год в ДРК будут дополнительно поставлены лабораторное оборудование, диагностические препараты и российские вакцины, выпускаемые на базе ведущих учреждений Роспотребнадзора, - для профилактики холеры и лихорадки Эбола", - сказала она.

Мобильные лаборатории были разработаны специально для республики на базе полноприводного автомобиля "ГАЗ". Они оснащены современным оборудованием для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), иммуноферментного анализа (ИФА) и люминесцентной микроскопии. Их мощность составляет до 400 исследований в сутки.

Попова отметила, что лаборатории обеспечивают проведение исследований в соответствии с "высочайшими требованиями биологической безопасности". Помимо этого, 140 конголезских специалистов пройдут обучение по вопросам биозащиты.

"[Мы] уверены в надежности и эффективности мобильных лабораторий, ведь подобные лаборатории были поставлены Роспотребнадзором в девять стран. Такая лаборатория успешно работает в Гвинейской Республике, позволяя проводить широкий спектр исследований в сложных погодных условиях", - добавила Попова.

История вопроса

Эпидемия болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается от диких животных и затем распространяется среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 июля 2019 года объявила вспышку БВВЭ в ДРК "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане". Режим ЧС был продлен там на три месяца 18 октября.

Отмечается, что с 11 по 17 декабря в провинциях Северное Киву и Итури ДРК были зарегистрированы 11 случаев болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Все они имеют отношение к заражению в медико-санитарном районе Алойя от больного человека, ставшего потенциальным источником инфицирования 28 человек.

По состоянию на 18 декабря, за время эпидемии, начавшейся в конце июля - начале августа прошлого года, БВВЭ в стране заболели 3 тыс. 351 человек. Из них 2 тыс. 211 умерли и 1 тыс. 89 выздоровели. Остальные находятся на излечении.