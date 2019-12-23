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В Якутии создадут круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления "Полярная звезда"

На строительство объекта потребуется около 1,5 млрд рублей
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Якутии подписало концессионное соглашение о создании круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления "Полярная звезда", проект планируется реализовать к 2021-2022 годам. Об этом сообщила в понедельник ТАСС директор центра отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор" Яна Иванова.

Согласно проекту, действующий сейчас "Сосновый бор" полностью переедет в новый круглогодичный центр "Полярная звезда", который расположится на Табагинском мысе в 33 км от Якутска. "Концессия по строительству нового детского центра подписана в России впервые. В других субъектах [страны] такого еще не было. Для нас новый центр "Полярная звезда" является новым витком развития. Если забьется первая свая в марте 2020 года, то в 2021-2022 годах центр сможет заработать в полную мощь", - сказала она.

В центре планируется обучение по направлениям: IT-технологии, искусство, науки, спорт. Предполагается, что дети станут приезжать посменно, отбор будет происходить на уровне школ и муниципальных образований по всей республике. Условия проживания также подойдут детям с ограниченными возможностями здоровья.

"Согласно концепции нового центра, проходимость за год составит около 5 тыс. детей. В то время как сейчас у нас [в центре "Сосновый бор"] - 4 тыс. детей. Возраст детей, которые смогут посещать центр, составит от 6,5 до 18 лет", - добавила директор. Она отметила, что в проекте предусмотрены спортивные и танцевальные залы, зал для единоборств, где все будет предоставлено для образования.

Помимо обучения, планируется закупка оборудования для отдыха и оздоровления детей. "На первом месте по заболеваниям - это заболевания органов дыхания, у нас также много заболеваний, касающихся глаз, нервной системы. Так, [в новом центре] будет представлено новейшее медицинское оборудование, где будут [работать] наши врачи совместно с медицинским институтом Северо-Восточного федерального университета, с ведущими детскими поликлиниками", - сказала Иванова.

Как уточнили в пресс-службе правительства Якутии, стоимость проекта оценивается в сумме около 1,5 млрд рублей. В частности, более 1 млрд рублей будут привлечены из внебюджетных источников, 360 млн - из федерального бюджета, 40 млн - из бюджета Якутии. При строительстве детского центра будут учтены климатические особенности и предложен новый формат организации детского отдыха зимой.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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