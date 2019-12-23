Трех близнецов из Татарстана отобрали для службы в Президентском полку в Кремле

ТАСС, 23 декабря. Братья-близнецы Денис, Руслан и Роман Галиевы из Татарстана прошли конкурс более 3 тыс. человек на место и были отобраны для службы в Президентском полку. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"Чтобы отобраться в Президентский полк, нужно выдержать конкурс - более 3 тыс. человек на одно место, иметь отменное здоровье, рост не ниже 175 см, быть отличником учебы, даже родственники не могут быть судимы. А чтобы сразу три брата имели все эти показатели, это уникальный случай. Особенно примечательно, что у них день рождения 9 мая, и возможно, именно им дадут право выносить все три флага во время юбилейного парада Победы", - цитирует пресс-служба начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Республики Татарстан Дмитрия Гурылева.

Торжественные проводы 10 новобранцев в Президентский полк, среди которых были братья Галиевы, прошли на сборном пункте региона. В них приняли участие представители округа и правительства республики, ветераны Вооруженных сил РФ, общественные деятели, родственники новобранцев, юнармейцы и суворовцы.

К молодым людям, претендующим на прохождение службы в Президентском полку, предъявляются требования по здоровью: рост должен быть не менее 175 см, но и не превышать 190 см, зрение и слух должны быть стопроцентными. Отдельно исследуется стрессоустойчивость кандидатов, так как военнослужащим предстоит решать специфические задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля, участвовать в проведении протокольных мероприятий на высшем уровне, в том числе международных в составе почетных караулов.

Всего в Президентский полк Федеральной службы охраны в осенний призыв отобраны 180 человек из регионов Центрального военного округа.