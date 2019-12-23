Власти Венеции предупредили о подъеме воды на 20 см выше критического уровня

ТАСС, 23 декабря. Новый пик подъема воды - до 150 см над уровнем моря при критической отметке в 130 см - ожидается в Венеции в понедельник утром. Об этом мэрия города сообщила в Twitter .

Что такое "высокая вода" и может ли Венеция превратиться в город-призрак

"К 9:40 (11:40 мск) уровень воды может достигнуть 150 см", - говорится в сообщении.

Город продолжает переживать последствия разгула стихии после серьезного наводнения, которое произошло в Венеции в прошлом месяце - 13 ноября уровень "высокой воды" достиг почти 190 см, что является рекордом за последние полвека. По подсчетам властей, городу был нанесен урон в размере €1 млрд.

Представители ассоциации гостиничного бизнеса жалуются на продолжающиеся отказы от бронирования - с ноября их число достигло 45%. На новогоднюю ночь венецианские гостиницы заполнены лишь наполовину, хотя это период, когда Венеция пользуется особым спросом.

Владельцы гостиниц оценивают ущерб в €400 млн, однако указывают, что эта цифра не окончательная. В связи с потопом итальянское правительство объявило режим ЧП и выделило €20 млн на ликвидацию последствий наводнения, позднее о выделении дополнительных €65 млн объявило Министерство инфраструктуры и транспорта Италии.