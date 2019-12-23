Опрос: треть россиян копит деньги на Новый год

ТАСС, 23 декабря. Треть жителей России, которые приняли учатие в опросе, должна откладывать деньги на празднование Нового года. Об этом говорится в совместном исследовании "Леди Mail.ru" и "Hi-Tech Mail.ru".

"Опрошенные также поделились бюджетом на празднование Нового года. Без учета расходов на подарки, половина (51%) планирует уложиться в сумму до 5 000 рублей, 24% потратят от 5 000 до 10 000 рублей, 12% - от 10 000 до 20 000 рублей. Для празднования Нового года многим придется копить нужную сумму заранее - в этом признались 32%. Хотя 65% всех опрошенных все же отметили, что брать деньги в долг или откладывать их им не требуется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство (85%) респондентов планирует отмечать Новый год. Однако нашлись и те, кто не выделяет 31 декабря среди других праздников - почти каждый четвертый мужчина (26%) не будет отмечать. Те, кто все же встретит новогоднюю ночь в праздничной атмосфере, будут дома (65%) или в гостях (8%).

Что касается желанных подарков, предпочтения мужчин и женщин выглядят по-разному. Топ-3 сильного пола составляют деньги (27%), смартфоны или гаджеты (14%) и путешествия (14%). Слабая половина человечества мечтает о путешествии (31%), деньгах (17%), косметике или парфюмерии (11%).