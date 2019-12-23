В США роботы помогают писать открытки к праздникам

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. В преддверие наступающих праздников в США набирают популярность услуги по подготовке рождественских и новогодних открыток с помощью роботов. Для отправки послания достаточно скачать приложение или оставить заявку на сайте одной из специализирующихся на новом сервисе фирм.

Машины пользуются ручкой и для большей правдоподобности их можно запрограммировать таким образом, что в письме появятся чернильные пятна и кляксы. Робот, имитируя почерк, будет оставлять различные промежутки между буквами.

Как рассказал газете The Washington Post основатель сервиса Handwrytten Дэвид Вакс, его роботы пишут синей пастой, поскольку "это более реалистично, нежели черной". В офисе трудятся 80 "писарей" и, учитывая растущий темп производства, каждую неделю приходится добавлять еще двух-трех новых "сотрудников". Ежемесячно подписывается около 100 тыс. писем и открыток, однако в декабре из-за приближающихся Рождества и Нового года наступает горячая пора. На последний месяц приходится 15% всего годового оборота. Конвейер работает круглосуточно, машины издают сигнал, лишь когда заканчивается бумага или чернила. Одной ручки хватает примерно на 150 страниц.

Критики новшества настаивают, что ничего не может заменить самолично подписанной традиционной поздравительной открытки и считают сервис бесполезным. Сторонники парируют тем, что неважно, каким образом написано письмо, главное - содержание. В качестве дополнительного аргумента приводится цена: чуть более $3 за открытку.