В прокуратуре сообщили, что данные о состоянии леса в бассейне Амура недостоверны

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Данные о состоянии лесов на площади более 118 млн га в регионах бассейна реки Амур на Дальнем Востоке устарели и являются недостоверными. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Александр Филатов, выступая на открытом форуме прокуратуры, посвященном вопросам исполнения законодательства об охране лесов.

19 декабря на пресс-конференции Владимир Путин сообщил о переводе ряда полномочий в лесной сфере с регионального на федеральный уровень. Это коснется авиационной лесоохраны и лесоустроительных работ.

"Практически во всех регионах бассейна реки Амур не обеспечена актуальность и достоверность информации [регионов] о количественном и качественном составе и состоянии лесов. Для 95% лесов давность лесоустройства составляет более 10 лет. Общая площадь лесного фонда в бассейне реки Амур составляет около 132 млн га, лесоустройство более 10 лет не проводилось на площади более 118 млн га", - сказал Филатов. Речь идет о Забайкалье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Амурской области и Приморье.

Он сообщил, что это способствует незаконному образованию на землях лесного фонда участков других категорий, а также сказывается на выбытии лесов из собственности России. Местные власти не предоставляют своевременно информацию о состоянии лесов, прокуратура вносит представления. Так в этом году, представления вносились чиновникам в Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях.

Как сообщил во время форума директор филиала лесоучетной организации "Рослесинфорг" "Дальлеспроект" Игорь Гречин, информация о состоянии лесов сейчас разобщена. "Это важная информация для качественного управления лесами, затратная в денежном, временном и людском эквиваленте… Отсутствует общая база состояния лесов, существует по меньшей мере четыре программных продукта, использующихся в различных ведомствах", - сказал Гречин.