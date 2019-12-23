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Путин на поезде проедет по Крымскому мосту

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту "важнейшим событием для страны"
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.

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"Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост. Наконец-то этот крупнейший строительный объект будет завершен. Это самый протяженный в России и Европе мост - 19 км, начали строить в феврале 2016 года", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин "в поезде проедет из Крыма в сторону Краснодарского края [по Крымскому мосту], пока будет ехать, пообщается с рабочими, которые строили мост". Представитель Кремля добавил, что президент также выслушает доклад министра транспорта Евгения Дитриха, после чего "будет открыто постоянное железнодорожное сообщение".

Песков назвал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту "важнейшим событием для страны".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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