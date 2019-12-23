Опрос: работать в новогодние каникулы планируют 16% россиян

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 20% опрошенных россиян пока не определились с планами на новогодние каникулы, а 16% респондентов намерены работать в этот период, говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"38% россиян планируют провести новогодние каникулы дома, самые популярные варианты времяпрепровождения - общение с семьей и полноценный сон. 16% опрошенных собираются работать. Поехать в гости на новогодние праздники хотят 9% опрошенных. 5% планируют отдохнуть на даче", - говорится в результатах опроса. Практически каждый пятый (22%) пока не решил, как проведет каникулы.

Отмечается, что в путешествие по России собираются отправиться 4% респондентов, при этом наиболее популярные города для отдыха - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Самара. Только 1% опрошенных планируют отдохнуть на новогодних каникулах заграницей: в Италии, Финляндии, США, Индии или Таиланде.

Среди тех, кто проведет время в новогодние праздники дома, треть (33%) будет отдыхать с семьей, каждый четвертый (26%) планирует отсыпаться, каждый пятый (20%) потратит выходные дни на учебу, повышение квалификации и походы в театр, 8% - на домашние дела, 5% - на хобби и просмотры фильмов. Активным отдыхом будут заниматься только 2% россиян, столько же - проводить время с друзьями, 4% планируют гулять.

Опрос проводился с 13 по 15 декабря среди 1600 граждан старше 18 лет по всем округам РФ.