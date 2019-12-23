{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Опрос: работать в новогодние каникулы планируют 16% россиян

При этом 38% россиян планируют провести новогодние каникулы дома
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 20% опрошенных россиян пока не определились с планами на новогодние каникулы, а 16% респондентов намерены работать в этот период, говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"38% россиян планируют провести новогодние каникулы дома, самые популярные варианты времяпрепровождения - общение с семьей и полноценный сон. 16% опрошенных собираются работать. Поехать в гости на новогодние праздники хотят 9% опрошенных. 5% планируют отдохнуть на даче", - говорится в результатах опроса. Практически каждый пятый (22%) пока не решил, как проведет каникулы.

Отмечается, что в путешествие по России собираются отправиться 4% респондентов, при этом наиболее популярные города для отдыха - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Самара. Только 1% опрошенных планируют отдохнуть на новогодних каникулах заграницей: в Италии, Финляндии, США, Индии или Таиланде.

Среди тех, кто проведет время в новогодние праздники дома, треть (33%) будет отдыхать с семьей, каждый четвертый (26%) планирует отсыпаться, каждый пятый (20%) потратит выходные дни на учебу, повышение квалификации и походы в театр, 8% - на домашние дела, 5% - на хобби и просмотры фильмов. Активным отдыхом будут заниматься только 2% россиян, столько же - проводить время с друзьями, 4% планируют гулять.

Опрос проводился с 13 по 15 декабря среди 1600 граждан старше 18 лет по всем округам РФ.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
В поездке президента сопровождают рабочие-мостовики, с которыми он проведет краткую беседу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС