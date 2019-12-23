Мосгорсуд признал законным арест фигурантов дела о нападении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест Хасана и Закре Полонкоевых - фигурантов дела о нападении на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Суд признал законным избрание Хасану и Закре Полонкоевым меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в пресс-службе. Оба заседания прошли в закрытом для прессы режиме. Ранее Басманный суд отправил под стражу обоих Полонкоевых до 7 февраля 2020 года.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября в Москве. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил около десяти раз и скрылся на автомобиле. Машину подозреваемого нашли у метро на юго-западе столицы. В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение - его машину обстреляли, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. По подозрению в совершении этого преступления 7 декабря Басманный суд арестовал бизнесмена Хасана Полонкоева и двух его родственников. После этого были помещены под стражу еще четыре человека. Все они не признают вину.

Ранее источник ТАСС сообщил, что следователи установили 40 человек в рамках расследования уголовного дела о покушении на Эльджаркиева, а также по делу о его убийстве. Кроме двенадцати арестованных Басманным судом и заочно арестованного Курейша Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются на причастность к покушению и убийству Эльджаркиева и его брата.