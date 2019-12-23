{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

По данным источника в правоохранительных органах, следственные действия проводятся в ФТС и ее подразделениях в рамках расследования уголовного дела
Описание
© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следственные действия проводятся в ФТС и ее подразделениях в рамках расследования уголовного дела", - сказал источник, не уточнив, о каком именно уголовном деле идет речь. Обыски ведутся как в центральном аппарате ФТС, так и во Внуковской и Домодедовской таможнях.

Следователи также допрашивают должностных лиц ФТС и ее подразделений.

"Наравне с обысками ведутся допросы и опросы должностных лиц таможенных органов", - сказал источник.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Севастополя рассчитывают, что турпоток в город вырастет на 20% благодаря поездам
В прошлом году город посетили свыше 436 тыс. туристов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС