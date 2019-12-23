Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следственные действия проводятся в ФТС и ее подразделениях в рамках расследования уголовного дела", - сказал источник, не уточнив, о каком именно уголовном деле идет речь. Обыски ведутся как в центральном аппарате ФТС, так и во Внуковской и Домодедовской таможнях.

Следователи также допрашивают должностных лиц ФТС и ее подразделений.

"Наравне с обысками ведутся допросы и опросы должностных лиц таможенных органов", - сказал источник.