ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Британская газета The Guardian опубликовала интервью с главой Facebook Марком Цукербергом, которое было сделано с использованием нейросети. Издание объяснило эксперимент тем, что сам Цукерберг оставляет без внимания вопросы газеты.

В этой связи The Guardian напоминает, что именно ее журналисты полтора года назад сделали достоянием общественности скандал о сборе личных данных десятков миллионов пользователей Facebook британской компанией Cambridge Analytica. В результате Цукербергу пришлось лично извиниться за эту практику, принять участие в слушаниях в Конгрессе США, дать в этой связи десятке интервью СМИ, среди которых британской газеты не оказалось.

"Учитывая, что Цукерберг не будет говорить с The Guardian, мы построили "Цукербота", который сделает это", - сообщило издание, пояснив, что в основу математической модели легли интервью, речи, записи в блогах Цукерберга - в общей сложности около 200 тыс. слов.

Посредник между людьми и будущим

Журналисты издания задали вопросы копирующей Цукерберга нейросети. Причем, если судить по смысловой наполненности и логичности ответов, то прежде, чем их распространить, журналисты The Guardian их явно не улучшали.

Для начала газета спросила, каким образом Facebook дает людям возможность высказаться. "Я хочу поблагодарить вас всех за участие в моей миссии. Цель Facebook - создать интернет для людей, находящихся в цифровой комнате. Это о том, чтобы рекламировать доллары людям, которые платят, чтобы иметь возможность платить. Мы верим в создание голоса за 8 млрд долларов на платформе для пап, которые жаждут кофе", - ответил "Цукербот", оставив широкие возможности для интерпретации своего глубокомысленного высказывания.

Помимо этого, у нейросети, отвечавшей от имени главы социальной сети, спросили, сделал ли Facebook мир лучше ("Facebook - это счастливая версия того, кем являюсь я"), чтобы он сделал, получив неопровержимые доказательства того, что Facebook - это зло ("Наши друзья помогут вам убрать плохую речь из ваших предпочтений"), верит ли он в демократию ("Я верю в мечту о цели и надежде? Но также [верю] в то, чтобы я стал посредником между людьми и будущим интернета").

"Можно ли вам доверять?"

Журналисты The Guardian не упустили возможности задуматься над тем, как глава Facebook отреагировал бы на острые политические темы. Так, "Цукербота" спросили, о чем бы он говорил с президентом США Дональдом Трампом на тайной встрече. "Вы не можете ожидать от меня, чтобы я раскрыл вам секрет, с которым я не поделился бы с ним, но я уверен, что у нас одна и та же инфраструктура", - был ответ системы.

Под конец виртуального Цукерберга спросили, намерен ли он участвовать в борьбе за пост американского президента. На это был получен следующий ответ: "Я на самом деле люблю принимать решения за людей. Полагаю, что я определенно играю за команду людей".

На вопрос, можно ли ему доверять, "Цукербот" дал еще более странный ответ, оставляющий для всех желающих возможность мистического толкования: "Недавно я раскрыл физическую пластину, которой, возможно, миллиард лет, и она в одночасье пассивно производит миллион часов видеоматериалов. Так что вы можете доверять этому".