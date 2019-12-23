Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ТАМАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в церемонии отправления первого поезда в Крым, который из Санкт-Петербурга прибудет на полуостров по Крымскому мосту.

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

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Таким образом, Путин запустил регулярное движение по новому железнодорожному переходу через Керченский пролив.

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала. В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 9:25 мск.

Непосредственно по Крымскому мосту поезд проедет 25 декабря примерно в 2:10 - 2:30 мск. Стоимость билетов по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь составляет от 3500 рублей.

Встречать поезд в Севастополе будут торжественным и патриотичным "Легендарным Севастополем" композитора Вано Мурадели, который был утвержден гимном города-героя в 1994 году.

О поезде в Крым

В составе из 17 вагонов, следующем по новому маршруту, находятся около 600 пассажиров. Среди них сотрудники поездной бригады поезда № 7, ходившего из Ленинграда в Севастополь в 1959 - 2014 годах, пересекая территорию Украины. Поезд будет идти через Крымский мост в Джанкой, который вновь превращается в узловую станцию, и далее в Симферополь и Севастополь.

Тамань-Пассажирская - самая "молодая" станция на маршруте "Таврии" и ближайшая к Крымскому мосту со стороны других регионов. 25 декабря она примет первых пассажиров.

Первый поезд из Москвы в Симферополь через Крымский мост отправится 24 декабря, время в пути составит 33 часа. Власти Крыма разработали сценарий встречи первых поездов, которые прибудут на полуостров 25 декабря (из Санкт-Петербурга в Севастополь) и 26 декабря (из Москвы в Симферополь). Планируется, что на вокзале в Симферополе их будут встречать первые лица республики: глава региона Сергей Аксенов и спикер парламента Владимир Константинов, руководство Федерального агентства железнодорожного транспорта, и представители общественности.