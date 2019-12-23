Мурманский губернатор призвал увольнять директоров школ, где распространяют снюс

МУРМАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил, что необходимо увольнять директоров школ, которые не могут пресечь распространение снюса среди школьников.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"Есть школы, где с этим активно борются, а есть, где на это сквозь пальцы смотрят. Если руководитель учреждения не в состоянии порядок у себя навести, увольняйте", - сказал в понедельник Чибис главам муниципалитетов на оперативном совещании в областном правительстве.

Он также отметил, что употребление снюса в школах региона уже стало масштабной проблемой.

Кроме того, он рекомендовал владельцам торговых точек снять снюс с продажи. Губернатор поручил вице-губернатору Дмитрию Филиппову провести совещание на эту тему с руководителями торговых сетей.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.

Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил постановление с просьбой к правительству РФ приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, чтобы предотвратить случаи массового отравления детей.