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Мурманский губернатор призвал увольнять директоров школ, где распространяют снюс

Андрей Чибис подчеркнул, что употребление снюса в школах региона уже стало масштабной проблемой

МУРМАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил, что необходимо увольнять директоров школ, которые не могут пресечь распространение снюса среди школьников.

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"Есть школы, где с этим активно борются, а есть, где на это сквозь пальцы смотрят. Если руководитель учреждения не в состоянии порядок у себя навести, увольняйте", - сказал в понедельник Чибис главам муниципалитетов на оперативном совещании в областном правительстве.

Он также отметил, что употребление снюса в школах региона уже стало масштабной проблемой.

Кроме того, он рекомендовал владельцам торговых точек снять снюс с продажи. Губернатор поручил вице-губернатору Дмитрию Филиппову провести совещание на эту тему с руководителями торговых сетей.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.

Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил постановление с просьбой к правительству РФ приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, чтобы предотвратить случаи массового отравления детей.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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