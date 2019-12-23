Польская студентка создала джедайский световой меч

"Рукоять меча мы напечатали на 3D-принтере и поместили в нее лазер зеленого цвета с линзой необычной формы, - рассказала агентству PAP автор изобретения. - Благодаря этому получился эффект лазерного меча". Она добавила, что длина "клинка" может варьироваться от 30 до 40 см.

Александра Флишкевич уточнила, что сходство с оружием джедаев, разумеется, чисто внешнее, а главных отличия - целых три. Во-первых, светящийся клинок ее "меча" не может ничего разрезать и даже не способен оставить след на какой-либо поверхности. Во-вторых, при фехтовании такими "мечами" клинки не будут отскакивать друг от друга, как у героев фильма, а просто "пройдут" один через другой, как лучи от двух карманных фонариков. И, в-третьих, с некоторых ракурсов ее "лазерный клинок" виден довольно плохо.

Придать лазерному лучу форму клинка определенной длины удалось благодаря оптической линзе, которая, по мнению некоторых специалистов, может быть использована в офтальмологии для коррекции зрения.

Разработкой этой линзы студентка занималась в рамках своей дипломной работы. А идея "воссоздать" с ее помощью лазерный меч пришла в голову после того, как она посмотрела восьмой эпизод саги "Звездные войны. Последние джедаи", вышедший в прокат в 2017 году.