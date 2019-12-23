Между Крымом и Петербургом вновь начали ходить поезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Первый поезд в Крым отправился в понедельник из Санкт-Петербурга. Спрос на билеты, особенно в первые сутки, был ажиотажным - многие подгадывали поездку специально таким образом, чтобы проехать по Крымскому мосту на первом поезде.

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Атмосфера на Московском вокзале Санкт-Петербурга перед отправлением поезда была практически праздничная. Перрон был переполнен пассажирами и провожающими. Многие не скрывали улыбки, волнуясь, обсуждали предстоящую поездку и проезд по Крымскому мосту. Люди фотографировали поезд, вагоны которого украшены изображениями чаек и дельфинов.

"Я в Крым еду не в первый раз, но чаще езжу туда машиной. А сейчас из-за того, что пошел первый поезд, решил так поехать. Когда я был в Крыму, специально оставил там машину: туда поеду на поезде, а обратно домой вернусь на машине", - рассказал ТАСС один из пассажиров Юрий Багряновцев.

Люди старшего возраста отмечают, что ездить поездом им нравится больше, чем летать на самолете. "Таврия" проедет по Крымскому мосту 25 декабря примерно в 2:10 - 2:40 по московскому времени и станет первым пассажирским составом, который пересечет Керченский пролив. Пассажиры заявляют, что постараются Крымский мост не проспать - очень интересно посмотреть на него из окна поезда.

Поезда, идущие на полуостров, было решено назвать "Таврия". Таврией, Таврикой или Тавридой Крым прозвали еще древние греки - ученые полагают, что это связано с названием коренного населения полуострова, тавров. Вагонов в составе столько же, сколько городов в современном Крыму - 17.

Как отправили первый поезд в Крым

Как уточнили в инфоцентре "Крымский мост", железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Севастополем открылось почти 145 лет назад. С 1959 по 2014 год по этому маршруту ходил поезд №7 Ленинград (позднее - Санкт-Петербург) - Севастополь. За это время "семерка" перевезла 15 млн пассажиров. Поезда "Таврия", курсирующие между Петербургом и Севастополем, также получили №7.

Сообщение между городами прерывалось трижды: из-за революции, в годы Великой Отечественной войны и после 2014 года, когда крымчане на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией, и Украина стала препятствовать железнодорожному сообщению с полуостровом. Возобновить движение поездом на полуостров стало возможно благодаря запуску железнодорожной части Крымского моста.

Среди 600 пассажиров "Таврии" есть те, кто работал на "семерке". Например, Юрий Песочников был начальником поезда №7, а его жена Людмила - проводницей. В поездной бригаде первой "Таврии" 33 человека: начальник поезда, проводники, электромеханики, а также повар, официанты и директор вагона-ресторана. Татьяна Беляева работает проводником уже семь лет и именно благодаря своей работе впервые посетит Крым.

"Волнение перед первым рейсом, конечно, присутствует. Запуск поезда после нескольких лет перерыва - это очень важное событие, я считаю, для всех россиян. Мы все волнуемся, но все рады - для нас это как праздник", - добавила девушка.

В плацкартном вагоне поезда проводниками работают молодожены Анна и Никита Боловины. Они познакомились во время работы на железной дороге: были проводниками в соседних вагонах.

"Мы работаем в плацкартном вагоне, там 54 пассажира, которым мы должны создать комфортные условия для путешествия. Конечно, мы немного волнуемся, потому что это торжественный момент. Быть первыми - это большая ответственность, но я уверена, что мы справимся, пассажиры будут довольны и поезд будет благополучно курсировать в этом направлении", - сказала Анна.

На пути из Петербурга в Севастополь (2471 км) "Таврия" пройдет через 14 субъектов России, в том числе через все три города федерального значения. Поезд пересечет 118 рек, в том числе крупнейшие в этой части страны Волгу и Дон. "Таврия" проедет 20 станций, самая новая из них - Тамань-Пассажирская, построенная специально к восстановлению железнодорожного сообщения с Крымом.