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С "шамана" Габышева сняли подписку о невыезде

Как сообщил координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, с Габышева взяли обязательство о явке, чтобы он мог являться по требованию к следователю

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Подписка о невыезде снята с так называемого якутского шамана Александра Габышева, обвинение ему не предъявлено. Об этом сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в понедельник.

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Подписку о невыезде с Габышева взяли 11 декабря. "Сегодня Габышев был с защитниками в следственной части УФСБ Якутска. Обвинение по-прежнему не предъявлено. Следователь сам решил отменить подписку о невыезде и взял с Габышева обязательство о явке, чтобы он мог, в случае чего, являться по требованию к следователю", - сказал Прянишников.

12 сентября в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" (ст. 280 УК РФ). 18 октября Якутский городской суд признал возбуждение уголовного дела законным. 3 декабря Верховный суд Якутии оставил решение первой инстанции без изменения, а жалобу адвокатов о незаконном и необоснованном возбуждении уголовного дела - без удовлетворения. В постановлении суда говорилось, что в высказываниях Габышева, согласно результатам психолого-лингвистического исследования, содержится публичный призыв к насильственным действиям. Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.

"Сегодня начали знакомиться с заключением психолого-лингвистической экспертизы. Заключение состоит из 80 листов", - добавил Прянишников, отметив, что следователь отказывает в возможности фотографировать документы или копировать их каким-либо образом, и этот отказ защита планирует обжаловать.

В начале лета стало известно, что Габышев, который называет себя "якутским шаманом-воином", отправился пешком из Якутии в Москву. По пути его следования проводились митинги оппозиции.

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РоссияЯкутия
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