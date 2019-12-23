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Эксперты признали, что у Киева нет денег снять герб СССР с монумента "Родина-мать"

При реализации проекта нужно учитывать инженерные сложности, отметил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович
Монумент "Родина-мать" в Киеве Joern Pollex/Getty Images
Описание
Монумент "Родина-мать" в Киеве
© Joern Pollex/Getty Images

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Герб СССР вопреки требованиям украинских националистов будет еще неопределенное время украшать щит памятника "Родина-мать" в Киеве из-за дороговизны и сложности его демонтажа. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович.

"Институт Патона, который занимается сваркой, подготовил проект по демонтажу советского герба, но это дорогое решение", - сказал он и отметил, что также есть инженерные сложности.

"Необходимы также непростые расчеты, чтобы статуя не наклонилась после того, как уберут один из ее элементов. Если нагрузить какими-то конструкциями и приспособлениями (при демонтаже), они могут перевесить "Родину-мать", поскольку там очень сложная инженерная конструкция, которую нельзя разбалансировать", - сказал директор института. Он пояснил, что инженерные сооружения могут наклонить статую, которая уравновешивается маятником, который находится в руке с 16-метровым мечом весом 9 тонн.

По словам Дробовича, УИНП намерен обратиться в Министерство культуры, молодежи и спорта, чтобы предусмотреть в 2020 году финансирование на такие работы, а городская власть посоветуется с гражданами, чтобы выяснить, готовы ли они выделить средства на демонтаж из своих налогов. "Либо предложим придумать более легкий проект решения вопроса", - добавил он.

В январе 2016 года занимавший тогда пост директора Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что принято решение убрать герб СССР с монумента "Родина-мать". Демонтировать "наследие" СССР требуют украинские националисты, которые апеллируют к закону о декоммунизации, принятому в апреле 2015 года. Согласно закону, в стране запрещено использование символики "коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена в Киеве на правом берегу Днепра. Открыта в 1981 году в День Победы в составе комплекса Музея истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Высота скульптуры - 62 м, вместе с постаментом - 102 м. В одной руке у "Родины-матери" - меч, в другой - герб СССР весом 13 тонн размером 13 м на 8 м. Вес всего сооружения 450 тонн. Над проектом мемориала работал известный советский скульптор Евгений Вучетич.

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