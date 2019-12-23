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Путин прибыл в Адыгею

Президент посетит там тепличный комплекс и проведет совещание по развитию АПК

ПОСЕЛОК СУПС /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Адыгею, где он посетит тепличный комплекс, в котором круглогодично выращиваются розы, и новую среднюю школу. Ранее в понедельник глава государства принял участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Предприятие "Зеленый дом" в Тахтамукайском районе Адыгеи представляет собой современный тепличный комплекс, где на сегодняшний день выращивается порядка 20 сортов роз по новейшей голландской технологии с применением компьютеризированной системы климат-контроля. Первая очередь комплекса была введена в эксплуатацию в 2010 году, вторая - в тестовом режиме - в текущем году. На территории предприятия к приезду Путина развернута экспозиция, на которой представлены достижения аграрного сектора республики - растениеводческая и животноводческая продукция, а также сыры, молоко и другие продукты перерабатывающей отрасли.

Кроме того, президент посетит среднюю школу №2 в поселке Энем, которая была сдана в эксплуатацию в этом месяце. Новое здание образовательного учреждения, носящего имя Героя Советского Союза летчика-космонавта Анатолия Березового, возведено на месте прежней школы, и теперь все дети поселка смогут учиться в первую смену.

Здесь же глава государства проведет встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАдыгея
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