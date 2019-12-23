"Репортеры без границ": казни по делу Хашкаджи могут привести к сокрытию правды

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь международной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар считает, что смертные приговоры пятерым обвиняемым по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи могут быть способом скрыть правду об этом деле. Такое мнение он выразил в понедельник в своем Twitter.

"Мы можем интерпретировать это как способ заставить подозреваемых замолчать навсегда, помешать им говорить, чтобы получше скрыть правду", - отметил он. По мнению Делуара, "этот процесс не соответствовал международным стандартам правосудия". "Непрозрачность судопроизводства и сокрытие доказательств не позволяют составить представление о причинах вынесения как обвинительных приговоров, так и оправдательных приговоров", - считает он.

В понедельник суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Хашкаджи к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы, всего по делу проходили 11 человек.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где писал для газеты Washington Post. Он пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября 2018 года обнародовала предварительные итоги расследования: 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозила смертная казнь. Как заявлял Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать. Турецкий суд 5 декабря 2018 года выдал ордер на заочный арест бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, Сауда аль-Кахтани и еще 15 саудовцев, обвиняемых в непосредственной расправе над журналистом.