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Общедоступный портал о состоянии лесов заработает в 2020 году

По словам начальника управления науки и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Владимира Дмитриева, портал находится в "большой степени готовности"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Открытая для граждан информационная система о состоянии лесов будет запущена в следующем году, заявил на пресс-конференции в понедельник начальник управления науки и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Дмитриев.

"У нас идет работа по созданию информационной системы мониторинга лесов, которая будет понятна, доступна и открыта гражданскому обществу и нашему бизнесу. У нас есть план по созданию информационного лесного ресурса в рамках правительственной программы по созданию электронного правительства", - сказал Дмитриев.

По его словам, портал находится в "большой степени готовности", он будет в ближайший год представлен общественности. Он также отметил, что для некоторых регионов уже работает лесной портал, который будет расширяться и совершенствоваться.

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