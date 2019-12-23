Кириенко: на конкурс для компаний, создающих контент в интернете, выделят 3 млрд рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Конкурс с призовым фондом в 3 млрд рублей для компаний, создающих креативный контент в интернете, стартует в России в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник на встрече с представителями Института развития интернета (ИРИ) и медиаиндустрии в Москве первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"На поддержку отечественных компаний, которые создают креативный контент в интернете, впервые заложено довольно значимое бюджетное финансирование - 3 млрд рублей на следующий год", - сказал Кириенко, уточнив, что "конкурс [по распределению этих средств] пройдет в следующем году".

По его словам, процедура отбора проектов, которые получат поддержку, "будет максимально открытой". "Мы заложили [в условия конкурса], чтобы была возможность участвовать разным командам <...> Гранты будут предназначены как для существующих компаний, которые могут прийти с готовыми проектами, так и для творческих команд, которые могут прийти с концептом проектов", - подчеркнул он.

Кириенко отметил, что в вопросе финансирования будет использоваться опыт Фонда кино и Фонда президентских грантов. "Два этих механизма мы предложили [в качестве модели] для реализации проекта по распределению субсидий на создание креативного контента в интернете", - сказал он.

В свою очередь генеральный директор ИРИ Антон Ключкин рассказал, что прием заявок на конкурс начнется уже в январе. "На сайте ИРИ есть возможность отправить заявку. Вторая волна ориентировочно - это март-апрель <...> Третья волна - это октябрь 2020 года", - сказал он. Ключкин пояснил, что в конкурсе смогут принять участие проекты по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение.

Тематическими направлениями конкурсного отбора станут: "Живая память" (о Победе 1945 года),"Мы вместе" (о многонациональной стране), "Делай добро" (о волонтерстве), "Гордимся" (о победах россиян), "Действуй!" (о возможностях россиян).