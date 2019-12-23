В МВД сообщили, что каждый шестой приемный ребенок возвращается в детдом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Каждый шестой ребенок из приемной семьи попадает обратно в детский дом зачастую потому, что новые родители сами впоследствии от него отказываются. Об этом сообщил на заседании в Общественной палате РФ представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Сергей Кравчук.

"Практически каждый шестой ребенок, переданный в замещающую семью, возвращается обратно в учреждение. Большинство подобных фактов, порядка 70%, связано с инициативными отказами приемных родителей в силу их неспособности справляться с воспитанием детей, зачастую совершающих правонарушения", - сказал Кравчук.

От добавил, что данные получены по итогам мониторинга за первую половину 2019 года.