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В МВД сообщили, что каждый шестой приемный ребенок возвращается в детдом

Как сообщили в ведомстве, большинство подобных фактов связано с отказами приемных родителей из-за их неспособности справляться с воспитанием детей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Каждый шестой ребенок из приемной семьи попадает обратно в детский дом зачастую потому, что новые родители сами впоследствии от него отказываются. Об этом сообщил на заседании в Общественной палате РФ представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Сергей Кравчук.

"Практически каждый шестой ребенок, переданный в замещающую семью, возвращается обратно в учреждение. Большинство подобных фактов, порядка 70%, связано с инициативными отказами приемных родителей в силу их неспособности справляться с воспитанием детей, зачастую совершающих правонарушения", - сказал Кравчук.

От добавил, что данные получены по итогам мониторинга за первую половину 2019 года.

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