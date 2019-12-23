Кузнецова предлагает законодательно закрепить понятие "постинтернатное сопровождение"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила закрепить в федеральном законодательстве понятие "постинтернатное сопровождение". Об этом детский омбудсмен сообщила в понедельник на заседании рабочей группы по постинтернатному сопровождению сирот.

"Мы предлагаем дать определение на федеральном уровне постинтернатного сопровождения. Проект определения постинтернатного сопровождения, который предлагается учитывать на федеральном уровне, мы взяли из самых распространенных формулировок, которые встречаются в региональных документах. Это комплекс мероприятий, направленных на социальную адаптацию выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что предложенное определение будет направлено законодателям. "Самое главное, что мы его [определение] предлагаем внести в федеральное законодательство", - добавила она.