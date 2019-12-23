Руководство интерната решило отпускать к матери мальчика, которого ставили на гречку

ОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Руководство омской школы-интерната, куда поместили восьмилетнего малбчика, которого отчим и мать в наказание ставили на колени на гречку, решило отпускать его на выходные к матери, рассказал ТАСС директор интерната Евгений Пузанов. С помощью специалистов ребенок и его мама, которую могут лишить родительских прав, налаживают отношения.

Об истязании ребенка стало известно в мае, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей в кожу, медики провели операцию. В середине декабря в сети было опубликовано видео с издевательствами, которое всколыхнуло общественность. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова высказала недоумение в связи с тем, что ребенок был возвращен матери, после чего мальчика поместили в школу-интернат до вынесения решения о возможности совместного проживания.

"На выходные мы его к маме отпускали, все нормально, все под контролем. Мама каждый день приходит, занимается с ним. Психологи с ними занимаются и вместе, и отдельно. Сначала впечатление [об их отношениях] было напряженное, но сейчас, уже почти неделя прошла, такое впечатление, что они как оттаяли, не только стали ближе друг к другу, но и идут на контакт, общаются, появляются интересы. [По поводу совместной встречи с мамой Нового года] будем разговаривать, в принципе, мы не против", - сказал Пузанов.

Он добавил, что состояние мальчика и его мамы оценивали специалисты. "Была проведена независимая психолого-педагогическая экспертиза, приезжал целый консилиум, они должны дать свое резюме", - сообщил директор школы, подчеркнув, что образовательному учреждению поставлена задача сохранить семью.

По его словам, мальчик ходит на занятия в свою общеобразовательную школу, а все остальное время проводит в школе-интернате. "Мальчик не закрылся, общается с другими ребятами, рассказывает, что со всеми дружит в классе, про свою собаку. А эту тему (издевательств) мы стараемся не поднимать", - сказал Пузанов.

Об истязании мальчика

По данным следствия, мальчика за малейшие провинности ставили на колени на гречку. Иногда ребенок проводил в таком состоянии несколько часов. Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы мальчик не мог избежать наказания.

После того как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде. Ребенок после проведения операции три месяца пробыл в реабилитационном центре, а перед началом учебного года его вернули матери, так как она является его законным представителем. В СК отметили, что мальчик сам хотел быть с мамой и считает виновником издевательств над собой только отчима. Кузнецова 16 декабря обратилась в прокуратуру Омской области с целью проведения проверки деятельности органов опеки и обоснованности возвращения ребенка в семью, 17 декабря региональное министерство образования сообщило, что мать ребенка согласилась поместить его в адаптивную школу-интернат до решения вопроса о возможности их совместного проживания.

В настоящий момент омский суд рассматривает дело в отношении родителей. Они обвиняются в истязании несовершеннолетнего. Мужчине также вменяется умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а женщине - неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. В понедельник на первом судебном заседании они частично признали свою вину.