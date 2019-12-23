Суд в Крыму приостановил работу крупнейшего сафари-парка Европы еще на 30 дней

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Белогорский районный суд в Крыму в понедельник приостановил работу крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" еще на 30 суток за нарушение правил карантина животных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Этот же суд 5 декабря уже приостановил деятельность сафари-парка "Тайган" за нарушения в части использования для кормления животных опасной и некачественной продукции с истекшим сроком годности на 30 суток. Владелец парка Олег Зубков намеревался обжаловать это решение, но 17 декабря Верховный суд Крыма не удовлетворил его жалобу.

"Приостановили деятельность на 30 дней. Часть вторая статьи 10.6 КоАП ("Нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных")", - сказал собеседник агентства.

14 ноября Зубков сообщил ТАСС, что намерен раздать, усыпить или отстрелить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора. Председатель Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов 19 ноября уточнил журналистам, что предприниматель не был оштрафован, но в суде рассматривается административное дело о приостановлении деятельности сафари-парка на срок до 90 суток. Глава республики Сергей Аксенов 28 ноября заявил, что власти Крыма не ставят перед собой цель закрыть сафари-парк, и животным в нем ничего не угрожает.

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других животных, в основном крупных млекопитающих. На территории парка проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища. Занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

Ранее в сафари-парке фиксировались случаи укусов животными посетителей. Так, летом 2018 года лев прокусил руку 46-летней туристке из Кирова. Зубков тогда утверждал, что она была в состоянии опьянения, что крайне раздражающе действует на хищников.