Путин обозначил необходимость тщательно отслеживать качество школьного питания

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Местные власти, а также контролирующие и правоохранительные органы должны тщательно отслеживать работу по обеспечению качественного питания в школах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

Одна из участниц встречи предложила наделить Минсельхоз РФ полномочиями по контролю в сфере качества питания для образовательных учреждений. Путин в ответ заметил, что это задача муниципальных и региональных органов власти, так как "Минсельхоз из Москвы вряд ли сможет проконтролировать каждую школу по всей стране". "Может быть, при поддержке Минсельхоза... возможны какие-то общие правила, но все равно контроль должен быть на месте", - сказал президент.

"Кроме всего прочего, существуют другие контролирующие и правоохранительные органы, которые должны тщательно отслеживать работу, особенно с детьми, я с вами согласен. Поработаем, посмотрим, конечно", - добавил Путин.