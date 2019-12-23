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Путин поддержал идею развития сельского волонтерства

Президент назвал это "правильным, хорошим, добрым делом"

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал внесение изменений в конкурс "Добровольцы России", направленных на поддержку сельских волонтеров, а также добавления в госпрограмму по развитию села направления о гражданской активности.

На встрече президента с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ директор ресурсного центра добровольчества "Волонтеры Адыгеи" Ованес Шекерьянц обратился к главе государства с просьбой дать поручение Росмолодежи внести изменения во всероссийский конкурс "Доброволец России", направленные на поддержку сельских волонтеров. Шекерьянц также попросил российского лидера рассмотреть возможность добавить в госпрограмму по развитию сельских территорий направление, связанное с гражданской активностью и развитием волонтерства.

"Мне добавить нечего, хочу просто сказать, что вы делаете очень правильное, хорошее, доброе дело, и все, что вы сейчас заметили, мы постараемся это в каких-то возможных пределах реализовать. Это поручение Росмолодежи и администрации президента, у нас там есть управление внутренней политики, я обязательно дам", - заявил президент.

Согласно утвержденной госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", ее объем финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, в том числе из федерального бюджета будет выделен 1 трлн рублей. Основные цели госпрограммы - сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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