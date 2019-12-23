Медведев подписал распоряжение о распространении функций АРЧК на Арктическую зону РФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Функции Агентства по развитию человеческого капитала, которое обеспечивает квалифицированными кадрами регионы Дальнего Востока, распространены на Арктическую зону РФ. Распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о переименовании организации в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике и расширении его функций опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Переименовать автономную некоммерческую организацию "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" в автономную некоммерческую организацию "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике", - говорится в документе.

После расширения функций АРЧК будет привлекать кадры в арктические проекты, а также прогнозировать потребность в них. Как сообщало ранее Минвостокразвития, агентство вместе с регионами также будет готовить предложения по изменению системы подготовки специалистов для Арктики, в том числе по пересмотру квот на обучение. Кроме того, АРЧК разработает программу поддержки деятельности коренных народов Севера. По данным министерства, эту работу агентство будет вести с начала 2020 года.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минвостокразвития РФ функций по развитию Арктики и о соответствующем переименовании министерства. Подведомственные министерству институты развития также получили полномочия для работы в Арктической зоне.

АРЧК обеспечивает квалифицированными кадрами резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и ведущие предприятия Дальнего Востока. В 2018 году Агентство обеспечило трудоустройство на предприятия макрорегиона более 5600 человек, порядка 90% из трудоустроенных - жители Дальнего Востока.