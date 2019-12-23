Школа зимних видов спорта откроется в Крыму 1 февраля 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Первая в Крыму школа зимних видов спорта, в которой смогут бесплатно заниматься фигурным катанием, хоккеем и керлингом более 500 детей, откроется в Симферополе 1 февраля 2020 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник на пресс-конференции инициатор проекта, российский фигурист Илья Авербух.

В Крымских детских и юношеских спортшколах сейчас не существует ни одного бесплатного отделения фигурного катания или хоккея. В августе фигурист Илья Авербух предложил властям республики профинансировать создание первой школы зимних видов спорта. За четыре месяца в Симферополе за счет частных инвестиций возвели переносную крытую ледовую арену и корпус для раздевалок.

"Будет благотворительное новогоднее представление от главы республики, где будут приглашены дети абсолютно бесплатно, также несколько коммерческих шоу. После чего трибуны будут разобраны, будут установлены борта для хоккея, будет доделана инфраструктура и с 1 февраля первые группы начнут функционировать", - сказал Авербух.

Он уточнил, что набор детей в спортшколу начнется с января 2020 года. Заниматься с ними будут тренеры из Москвы, добавил Авербух, при этом не исключил, что руководство школы будет сотрудничать и с местными специалистами по зимним видам спорта.

Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова отметила, что школа будет создана по госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта в Республике Крым", планируется в течение трех лет выделять из бюджета региона по 63 млн рублей на аренду помещений и оплату работы тренеров, после чего здание спортшколы перейдет в собственность властей Крыма. "На сегодняшний день из бюджета Республики Крым не потрачено ни одного рубля. Получается, что тратить мы их начнем с момента реализации в следующем году", - отметила Торубарова.