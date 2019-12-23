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Путин предложил поддерживать туризм в рамках госпрограммы развития сельских территорий

Президент напомнил, что ООН объявила следующий год годом экологического и сельского туризма

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Поддержка сельского туризма и строительство необходимой для этого инфраструктуры могут быть выделены в качестве отдельного направления в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

В ответ на предложение предпринимателей разработать комплексную программу поддержки сельского туризма, в рамках которой было бы предусмотрено строительство инфраструктуры, например, дорог, глава государства отметил, что прекрасно отдает себе отчет в том, в каком состоянии находится социальная сфера на селе. "Там очень много проблем, ну очень много. На исправление ситуации нацелена как раз программа, про которую я говорил (госпрограмма комплексного развития сельских территорий - прим. ТАСС), - 2 с лишним трлн рублей на развитие инфраструктуры, социалки на селе. В рамках этой программы наверняка можно выделить направления, связанные с сельским туризмом и развитием инфраструктуры под него", - сказал глава государства.

Это "можно и нужно делать", подчеркнул президент, особенно с учетом того, что ООН объявила следующий год годом экологического и сельского туризма. "Поэтому мы в общий тренд вполне можем и должны вписаться", - резюмировал Путин.

 

О госпрограмме

 

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий одобрена правительством РФ в конце мая 2019 г. Ее объем финансирования в 2020-2025 гг. составит около 2,3 трлн руб., в том числе из бюджета РФ будет выделен 1 трлн руб.

Основные цели госпрограммы - сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАдыгея
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