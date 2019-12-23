Путин предпочитает традиционному чаю сбор из алтайских трав

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что традиционному чаю и кофе предпочитает сбор из алтайских трав.

Председатель первого чайного кооператива Серафим Тимченко на встрече главы государства в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ заметил, что во время поездки на поезде по Крымскому мосту президент пил напиток из традиционного для РЖД стакана в металлическом подстаканнике и поинтересовался, какой сорт чая предпочитает российский лидер. "Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы из Алтая", - признался Путин.

Тимченко обратил внимание президента на спекуляции с землей, пригодной для выращивания чая, что в конечном итоге негативно сказывается на ценообразовании. По его словам, основная масса этих земель находится в Краснодарском крае в Сочи, но в 90-е годы эти земли стали использоваться под застройку и производство чайного листа резко снизилось. Он уточнил, что в настоящий момент распродажа земель остановлена, но необходимо дать поручение Министерству сельского хозяйства обязать регионы утверждать перечень особо ценных, уникальных земель, что исключило бы возможность использования их не по назначению.

"У нас земель под чай не так уж и много, по-моему меньше 1 млн га всего в целом, где-то 900 тыс. га, поэтому к ним нужно относиться особо бережно", - сказал президент, отметив, что российское законодательство и так подразумевает большие ограничения, связанные с переводом земель сельхозназначения в другие категории. "Что касается земель под чаеводство, министр [cельского хозяйства] здесь, слышит, если нужны какие-то дополнительные преграды, мы подумаем, но мне кажется, что сейчас их создано уже достаточно". При этом глава государства пообещал "окончательную бумагу, железобетонную".