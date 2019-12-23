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Путин заявил о необходимости обеспечить интернетом даже малые села

Правительство намерено расширить число поселений с интернетом в РФ, снизив минимальное число жителей, необходимое для предоставления услуг, с 250 до 100

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что интернетом необходимо обеспечить даже малые села, чтобы жители имели доступ ко всем онлайн-услугам. Об этом глава государства заявил в понедельник на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

Представитель Краснодарского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Дарья Крупная попросила главу государства внести изменения в нацпроект "Цифровая экономика" и подключать к интернету населенные пункты, в которых проживает минимум 100, а не 250 человек, как изначально предусмотрено в паспорте проекта,

"Такое поручение уже есть, даже есть проект закона. Он рассматривается, надеюсь, мы выйдем на позитивные решения, связано это исключительно с одним - с возможностью бюджетного финансирования. Но такой проект уже закон даже готов, так что будем в этом отношении двигаться дальше. Это очень правильно, конечно, человек, где бы он не проживал, даже в маленьком населенном пункте, должен чувствовать себя современным человеком, иметь возможность, особенно это, кстати говоря, для малых населенных пунктов важнее даже, чем для крупных городов. Человек тогда подключается и к системам образования, и к чему угодно - медицине, общению, совсем другой уровень", - подчеркнул глава государства.

Правительство намерено расширить число поселений с интернетом в РФ, снизив минимальное число жителей, необходимое для предоставления услуг, с 250 до 100, соответствующий вопрос в апреле рассматривался на заседании кабмина.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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