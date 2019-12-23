Путин согласился с необходимостью популяризации профессии учителя

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Необходимо популяризировать профессию учителя в России, поскольку сегодня образ педагога в отечественном кино искажен. Об этом заявила директор школы станицы Брюховецкая Татьяна Кудря на встрече президента РФ Владимира Путина в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

"Положительный образ учителя формируется СМИ. Последний фильм, который был снят, - "Географ глобус пропил". Крайне мало таких фильмов, как "Большая перемена", "Доживем до понедельника". Предлагаю как-то популяризировать профессию учителя в средствах массовой коммуникации", - сказала она.

"Согласен, вы правы", - согласился с ней президент.

Кроме того, директор предложила контролировать число лет, отработанных учителями по программе "Земский учитель". "Хотелось бы, чтобы документально на уровне правительства РФ и Минпросвещения был закреплен пункт о том, что нужно отработать именно в сельской местности без учета декрета и отпуска по уходу за ребенком", - сказала она.

"Сложно будет принять такое решение, что мы, женщину в деторождении ограничим?" - ответил Путин.