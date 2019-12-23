Общественность высказалась за создание портала о состоянии воздуха в городах

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Около 300 активистов в восьми городах высказались за выработку единых принципов предоставления информации о состоянии воздуха в городах, а также создание портала экомониторинга чистоты воздуха. Об этом сообщил в понедельник центр городских компетенций Агентства стратегических исследований (АСИ) после дискуссий, которые прошли одновременно в Железногорске, Пскове, Обнинске, Липецке, Ульяновске, Улан-Удэ, Йошкар-Оле и Томске.

"Основными барьерами для развития системы предоставления экологических данных жители назвали использование устаревших подходов к экомониторингу и низкий уровень экологической грамотности. Сейчас в России отсутствуют единые принципы информирования населения о состоянии воздуха в городах. У предприятий нет мотивации для предоставления этих данных, у горожан, в свою очередь, наблюдается недостаточный уровень экологической грамотности", - говорится в сообщении.

В этой связи центр городских компетенций АСИ считает необходимым экологическое воспитание людей, причем с самого раннего возраста. Так, для жителей городов нужно проводить открытые образовательные мероприятия по экологическому просвещению - экоуроки, мастер-классы, а также популяризировать экологический образ жизни.

"Приоритетными мероприятиями для улучшения экологии в российских городах были названы: создание локальных экоцентров по сбору информации о загрязнении воздуха от населения, модернизация систем учета и контроля за состоянием воздуха, развитие электротранспорта и средств легкой мобильности, повышение качества озеленения города, в том числе применение решений по вертикальному озеленению, внедрение систем мотивации предприятий и населения, проявляющих заботу об экологии (налоговые льготы, преференции, снижение коммунальных тарифов)", - уточнили в АСИ.

Федеральный проект "Чистый воздух" - один из 11 федеральных проектов, которые включены в национальный проект "Экология". В него вошли 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Согласно паспорту нацпроекта, к 2024 году совокупный объем выбросов в этих населенных пунктах должен быть снижен на 22%. На эти цели за 6 лет будет потрачено 500 млрд рублей. Основные инвестиции бизнеса будут направлены на усовершенствование технологической базы для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.