Гергиев считает, что Театральная площадь Петербурга находится в плачевном состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев назвал "угрожающе плачевным" нынешнее состояние Театральной площади Санкт-Петербурга, на которой расположены ведущие учреждения культуры города.

На Театральной площади в настоящее время ведутся работы по реконструкции здания Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, а также по строительству станции метрополитена "Театральная".

"Одна из них (площадей города - прим. ТАСС) находится в угрожающе плачевном состоянии - Театральная. <…> Я считаю трагически острой ситуацию с реконструкцией петербургской консерватории и призываю всех к этому отнестись серьезно", - сказал Гергиев журналистам в понедельник.

По его словам, его как выпускника консерватории в этой связи в последние месяцы не покидала тревога. Гергиев отметил, что в настоящее время отсутствует четкое понимание вокруг вопроса о внешнем облике Театральной площади. "Надо поднимать этот вопрос уже на какой-то высочайший уровень и действовать очень жестко. <…> Скоро уже только ветераны будут вспоминать, как выглядела Театральная площадь. Это же недопустимо, и главное - никто не предлагает никакого решения", - сказал Гергиев.

"Мы надеемся, что Театральная площадь, которая сегодня в острейшем кризисе, получит громадную поддержку, и немедленно нужен доктор, который спасет ее от гибели, особенно здание консерватории", - сказал маэстро.

О реконструкции консерватории

Реконструкция здания Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова ведется на протяжении нескольких последних лет. В середине сентября ремонтные работы в консерватории осмотрел министр культуры РФ Владимир Мединский. Тогда он сообщил, что подрядчику поставлен срок осуществления полной реконструкции здания к ноябрю 2020 года.

Ранее в Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ сообщали, что реконструкцию старейшей в стране консерватории планировалось завершить в 2019 году. Подрядчиком была назначена компания "Меандр", она обязалась выполнить работы за 606 млн рублей, согласно данным сайта госзакупок. В здании консерватории должны были провести масштабную реконструкцию и реставрацию исторического здания. Подрядчик планировал провести ремонт всех шести этажей и подвала, лестницы здания, междуэтажных перекрытий, заменить кровлю, завершить реставрацию главных и дворовых фасадов, выполнить архитектурно-художественную подсветку и многое другое.

Консерватория им. Римского-Корсакова - одно из старейших зданий Санкт-Петербурга. Музыкальный вуз был основан 155 лет назад в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. Консерватория отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.