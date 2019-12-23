{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гергиев считает, что Театральная площадь Петербурга находится в плачевном состоянии

Директор Мариинского театра отметил, что в настоящее время отсутствует четкое понимание вокруг вопроса о внешнем облике площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев назвал "угрожающе плачевным" нынешнее состояние Театральной площади Санкт-Петербурга, на которой расположены ведущие учреждения культуры города.

На Театральной площади в настоящее время ведутся работы по реконструкции здания Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, а также по строительству станции метрополитена "Театральная".

"Одна из них (площадей города - прим. ТАСС) находится в угрожающе плачевном состоянии - Театральная. <…> Я считаю трагически острой ситуацию с реконструкцией петербургской консерватории и призываю всех к этому отнестись серьезно", - сказал Гергиев журналистам в понедельник.

По его словам, его как выпускника консерватории в этой связи в последние месяцы не покидала тревога. Гергиев отметил, что в настоящее время отсутствует четкое понимание вокруг вопроса о внешнем облике Театральной площади. "Надо поднимать этот вопрос уже на какой-то высочайший уровень и действовать очень жестко. <…> Скоро уже только ветераны будут вспоминать, как выглядела Театральная площадь. Это же недопустимо, и главное - никто не предлагает никакого решения", - сказал Гергиев.

"Мы надеемся, что Театральная площадь, которая сегодня в острейшем кризисе, получит громадную поддержку, и немедленно нужен доктор, который спасет ее от гибели, особенно здание консерватории", - сказал маэстро.

О реконструкции консерватории

Реконструкция здания Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова ведется на протяжении нескольких последних лет. В середине сентября ремонтные работы в консерватории осмотрел министр культуры РФ Владимир Мединский. Тогда он сообщил, что подрядчику поставлен срок осуществления полной реконструкции здания к ноябрю 2020 года.

Ранее в Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ сообщали, что реконструкцию старейшей в стране консерватории планировалось завершить в 2019 году. Подрядчиком была назначена компания "Меандр", она обязалась выполнить работы за 606 млн рублей, согласно данным сайта госзакупок. В здании консерватории должны были провести масштабную реконструкцию и реставрацию исторического здания. Подрядчик планировал провести ремонт всех шести этажей и подвала, лестницы здания, междуэтажных перекрытий, заменить кровлю, завершить реставрацию главных и дворовых фасадов, выполнить архитектурно-художественную подсветку и многое другое.

Консерватория им. Римского-Корсакова - одно из старейших зданий Санкт-Петербурга. Музыкальный вуз был основан 155 лет назад в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. Консерватория отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
СК проверяет информацию о фотосессии медиков в московской больнице с новорожденными
Проверка проводится на основании информации, которая появилась в одном из Telegram-каналов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС