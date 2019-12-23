Бизнес-омбудсмен считает, что переквалификация обвинения Калви не улучшит его положения

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что переквалификация главному фигуранту дела Baring Vostok Майклу Калви не ухудшит, но и не улучшит его положения. Такое мнение бизнес-омбудсмен высказал в беседе с ТАСС.

"Калви и его коллегам от смены статьи обвинения не станет ни легче, ни тяжелее. Сменив статью с мошенничества на растрату, следствие всего лишь старается "откалибровать" обвинение, чтобы к нему было меньше юридических претензий. Однако смена деталей не меняет сути, санкции по этим двум статьям одинаковые", - сказал Титов.

По его словам, основной вопрос заключается в том, сколько же в реальности стоят акции IFTG. "Когда следствие, наконец, представит суду реальную рыночную оценку, обвинение рассыплется на глазах. Давным-давно пакет акций той самой IFTG был куплен кипрской компанией Balakus Company Limited за $4,4 млн, в 430 раз выше указанной следствием оценки. Позже спорный пакет предлагали по факту выкупить за 2,6 млрд рублей. Потом звучала оценка в 3,8 млрд. В общем совершенно явно цена акций не та, из-за чего люди должны маяться в СИЗО почти год", - заключил бизнес-омбудсмен.

Ранее источник ТАСС, знакомый с материалами дела, заявил, что следствие переквалифицировало обвинение Майклу Калви с части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), максимальное наказание по которой составляет десять лет лишения свободы, на часть 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата") с максимальным наказанием до десяти лет лишения свободы. При этом, по словам собеседника агентства, "на данный момент нельзя утверждать, что предъявленное обвинение является окончательным, а расследование дела завершено".

По делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" проходят, помимо Калви, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.