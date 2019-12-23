СК проверит жалобы сотрудников новгородского роддома на сокращение зарплат

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Новгородской области проверят информацию в коллективном обращении работников филиала № 1 областного клинического роддома, в котором они жалуются на сокращение зарплат. Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы ведомства, документ поступил в региональное управление и зарегистрирован.

Как рассказала ТАСС один из авторов письма, при начислении зарплат у медиков уменьшились выплаты за стаж, сократилась оплата за работу в ночные часы, сняты повышающие коэффициенты. По ее словам, подписавшие обращение настаивают на проведении аудита в роддоме. "Мы хотим сделать аудит: у нас сняли все проценты, раньше ночные (оплата за работу в ночные часы - прим. ТАСС) платили 100%, сейчас - 35%, повышающие коэффициенты все сняты, стажевые (выплаты за стаж - прим. ТАСС) также в два раза урезаны", - сказала собеседница агентства.

"В следственное управление поступило коллективное обращение работников филиала №1 Областного клинического родильного дома, оно зарегистрировано и будет рассмотрено в установленном законом порядке", - сказали ТАСС в следственном управлении СК по региону.

Аналогичное обращение поступило в региональную прокуратуру. "Обращение зарегистрировано в прокуратуре Новгородской области. В нем говорится о возможном нарушении трудового законодательства", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В комментарии, предоставленном ТАСС Министерством здравоохранения Новгородской области, пояснили, что штатное расписание учреждения и программа госгарантий составлены на основании письма Минздрава России от 2012 года "О направлении Методических рекомендаций по расчету потребности субъектов РФ в медицинских кадрах". При этом, по утверждению новгородского Минздрава, согласованные цифры отличаются от реальных: некоторые врачи филиала роддома не выполняют норму работы для своей ставки.

"Через одного врача отделения патологии беременности должен проходить 81 пациент (примерно 4 в день), а проходит по отчету 62, то есть врачи не вырабатывают даже ставку. Для сравнения в женской консультации врач принимает от 22 до 30 пациентов в день. Зарплата при этом никому не урезалась и составляет от 70 тыс. рублей до 90 тыс. рублей", - поясняется в сообщении.