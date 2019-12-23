Власти Петербурга опубликовали проект схемы обращения с ТКО для общественного обсуждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга подготовил и опубликовал проект территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для общественного обсуждения, сообщили ТАСС в комитете.

"На сегодняшний день в соответствии с требованиями федерального законодательства завершена работа по корректировке территориальной схемы обращения с отходами и ее подготовке к общественному обсуждению, которое начинается с сегодняшнего дня - 23 декабря", - говорится в ответе комитета на запрос ТАСС.

Документы доступны на официальном сайте администрации Петербурга в разделе комитета по благоустройству. В документах содержатся расчетные данные о стоимости вывоза мусора за тонну, источниках образования отходов в городе, примерный расчет капвложений в мусороперерабатывающие производства и другая информация.

Как пояснили в комитете, общественное обсуждение будет проходить в течение полутора месяцев - до 7 февраля 2020 года. Замечания, предложения и мнения граждан и юридических лиц будут принимать по обычной и электронной почте. Письмо при этом должно содержать контактные данные заявителя. "Замечания и предложения, поступившие из анонимного источника, рассмотрению не подлежат", - отметили в комитете.

Что осложняет реформу в Петербурге

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь имеют право отложить переход на новую систему до 2022 года. Представитель комитета отметил, что хотя в Петербурге и сделано многое для перехода на новую систему, однако остается еще ряд задач, требующих решения.

До сих пор ведется работа по корректировке нормативов накопления твердых коммунальных отходов нежилыми объектами (предприятиями, малым бизнесом и т. д.). "Пересмотр нормативов накопления осуществляется на основании сезонных замеров накопления отходов различными категориями потребителей. Данная работа будет завершена в ближайшее время", - отметил представитель комитета.

Кроме того, власти вместе с реформой хотят ввести меры социальной поддержки для малоимущих. "Сегодня в Санкт-Петербурге прорабатывается и уже принят ряд законодательных мер, направленных на социальную поддержку малоимущих групп населения при оплате данной коммунальной услуги", - рассказал собеседник агентства.

В комитете также заявляют, что на данный момент не хватает мощностей для размещения ТКО в соседней Ленинградской области, куда вывозятся отходы из Петербурга. "При таких обстоятельствах процесс планирования и организации деятельности региональных операторов Санкт-Петербурга становится затруднительным", - отметил представитель властей.

О реформе

Вопрос о реформе обращения с ТКО в Петербурге поднимался на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Журналист из Ленинградской области просил главу государства "поторопить" Петербург с реформой обращения с мусором, так как оттуда мусор везут в Ленинградскую область, где реформа уже началась. Президент в ответ на это сообщил, что не исключает начала реформы обращения с ТКО в городах федерального значения: Москве, Петербурге и Севастополе раньше 2022 года - срока, который предусмотрен по закону.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в тот же день сообщал журналистам, что регион выступает за скорейшее проведение реформы в Петербурге, так как мусор из города вывозят в соседний регион. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе реформа обращения с ТКО начнется в 2020 году.